Больше половины голосов архиереев. Как выбирают патриарха Грузинской православной церкви

ТБИЛИСИ, 17 марта. /ТАСС/. В Грузии на 94-м году жизни умер Католикос-Патриарх Илия II. Он был доставлен в тбилисскую больницу в ночь на вторник из-за желудочного кровотечения.
Врачи прооперировал предстоятеля Грузинской православной церкви, однако позже у него развилась полиорганная недостаточность, из-за чего спасти его не удалось.
Процесс избрания нового патриарха Грузии четко расписан в уставе Грузинской православной церкви. Согласно уставу, в случае смерти Католикоса-Патриарха всея Грузии, через 40 дней, но не позднее двух месяцев местоблюститель патриарха созывает расширенное собрание Церкви, на котором выбирают нового предводителя.
Местоблюстителя Илия II назначил при жизни, в 2017 году. Им является владыка Шио. В последние годы именно он проводил крупные богослужения.
До расширенного собрания Церкви местоблюститель созывает Священный Синод для избрания кандидатов в патриархи. Священный Синод избирает трех кандидатов в патриархи. Все члены Синода имеют право выдвинуть одного кандидата, в том числе и самого себя. После того, как большинством голосов будут избраны кандидаты в патриархи, назначается заседание расширенного собрания Церкви, на котором изберут нового патриарха.
В голосовании принимают участие только архиереи. Католикос-Патриарх всея Грузии будет считаться избранным, если он получит больше половины голосов архиереев. В случае, если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов, назначается повторное голосование, в котором примут участие два кандидата, показавшие лучшие результаты.
Что же касается требований к будущему патриарху, то он по национальности должен быть грузином, по сану он должен относиться к высшему духовенству Грузинской православной церкви. У будущего патриарха должно быть духовное образование и опыт церковного управления. Кандидат в патриархи Грузии должен быть не младше 40 и не старше 70 лет. Он должен быть представителем черного духовенства.