Больше половины голосов архиереев. Как выбирают патриарха Грузинской православной церкви

Что же касается требований к будущему патриарху, то он по национальности должен быть грузином, по сану он должен относиться к высшему духовенству Грузинской православной церкви. У будущего патриарха должно быть духовное образование и опыт церковного управления. Кандидат в патриархи Грузии должен быть не младше 40 и не старше 70 лет. Он должен быть представителем черного духовенства.