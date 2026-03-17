В Грузии объявили траур в связи со смертью патриарха Илии II

Напомним, ранее стало известно о кончине Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. 17 марта Его Патриаршество был срочно госпитализирован с внутренним кровотечением. Его состояние оценивалось как «проблематичное, но стабильное». 18 марта Илия II будет перенесён в кафедральный собор Святой Троицы (Цминда Самеба). Утром будет сделано заявление о порядке траурных мероприятий.