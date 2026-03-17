Стала известна причина смерти Дмитрия Твердохлебова

РИА Новости: причиной смерти Твердохлебова стало онкологическое заболевание.

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Причиной смерти заслуженного артиста РФ Дмитрия Твердохлебова стало онкологическое заболевание, сообщили РИА Новости в его окружении.

Во вторник в Московском театре оперетты сообщили, что Твердохлебов скончался в возрасте 74 лет.

«Он долго болел, давно уже. Из театра он ушел лет пять назад. У него страдали колени, ноги, была поставлена онкология. В комплексе все привело к этому», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Твердохлебову часто звонили друзья, но жаловался на здоровье он редко.

Среди работ Твердохлебова роли директора тюрьмы Франка в «Летучей мыши» Иоганна Штрауса, лорда Тауэра в «Джейн» Анатолия Кремера, хозяина в «Фиалке Монмартра» Имре Кальмана, полковника Пикеринга в «Моей прекрасной Леди» Фредерика Лоу и директора цирка в «Принцессе цирка» Кальмана.