Стала известна причина смерти Дмитрия Твердохлебова

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Причиной смерти заслуженного артиста РФ Дмитрия Твердохлебова стало онкологическое заболевание, сообщили РИА Новости в его окружении.
Во вторник в Московском театре оперетты сообщили, что Твердохлебов скончался в возрасте 74 лет.
«Он долго болел, давно уже. Из театра он ушел лет пять назад. У него страдали колени, ноги, была поставлена онкология. В комплексе все привело к этому», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что Твердохлебову часто звонили друзья, но жаловался на здоровье он редко.
Среди работ Твердохлебова роли директора тюрьмы Франка в «Летучей мыши» Иоганна Штрауса, лорда Тауэра в «Джейн» Анатолия Кремера, хозяина в «Фиалке Монмартра» Имре Кальмана, полковника Пикеринга в «Моей прекрасной Леди» Фредерика Лоу и директора цирка в «Принцессе цирка» Кальмана.