В РПЦ рассказали, что умерший патриарх Грузии был большим другом церкви

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Католикос-патриарх всея Грузии Илия II был большим другом Русской православной церкви. Он учился в Москве и с давних пор был знаком с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом сообщил ТАСС замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук.