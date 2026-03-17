В РПЦ рассказали, что умерший патриарх Грузии был большим другом церкви

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Католикос-патриарх всея Грузии Илия II был большим другом Русской православной церкви. Он учился в Москве и с давних пор был знаком с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом сообщил ТАСС замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук.
Ранее сообщалось, что католикос-патриарх всея Грузии Илия II умер на 94-м году жизни.
«Патриарх Грузии был большим другом Русской православной церкви. Он получил духовное образование в России в Московской духовной академии в 50-е годы. И став патриархом Грузии, он честно взаимодействовал с Русской православной церковью», — сказал священнослужитель.
