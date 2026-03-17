Президент Турции Эрдоган: Израиль втягивает Ближний Восток в катастрофу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался на тему конфликта на Ближнем Востоке. В беседе с журналистами лидер страны заявил, что Израиль втягивает регион в катастрофу.
«Израиль обретя власть и считая себя выше других, шаг за шагом втягивает наш регион в катастрофу», — подчеркнул Эрдоган.
Как отметил турецкий президент, удары Израиля по Ирану, Йемену, Ливану и Газе не способствуют обеспечению безопасности страны. Эрдоган также призвал государства Ближнего Востока отказаться от навязываемой повестки, которая привела к безумию и варварству в регионе.
Ранее KP.RU сообщал, что из-за конфликта на Ближнем Востоке порядка 45 млн людей могут столкнуться с голодом. Как заявили в ООН, в том случае, если боевые действия в регионе продолжатся до июня, это может привести к росту цен и недостатку продовольствия.