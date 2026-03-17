Сафонов сыграет в старте «ПСЖ» в матче с «Челси»

Российский голкипер Матвей Сафонов начнет матч в стартовом составе во втором поединке ⅛ финала Лиги чемпионов против английского «Челси» в составе французского клуба «ПСЖ».
Поединок пройдет на лондонской арене «Стэмфорд Бридж».
Первая игра на стадионе «Парк де Пренс» в Париже закончилась победой «ПСЖ» 5:2. В тот матч Сафонов, защищавший ворота парижан, пропустил два гола и получил минимальную оценку в команде — 6,3.
Финал Лиги чемпионов 2026 года состоится 30 мая 2026 года в Будапеште на арене «Ференц Пушкаш». В настоящее время титул чемпиона принадлежит французскому «ПСЖ», который в финальном матче победил итальянский «Интер» со счетом 5:0.