Сафонов сыграет в старте «ПСЖ» в матче с «Челси»

Финал Лиги чемпионов 2026 года состоится 30 мая 2026 года в Будапеште на арене «Ференц Пушкаш». В настоящее время титул чемпиона принадлежит французскому «ПСЖ», который в финальном матче победил итальянский «Интер» со счетом 5:0.