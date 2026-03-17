В Волгограде полицейские устанавливают участников конфликта в электробусе

Инцидент случился в Ворошиловском районе.
В рамках мониторинга в Сети полицейские выявили публикацию инцидента, который произошел в электробусе на остановке общественного транспорта в Ворошиловском районе Волгограда.
В результате проведенных мероприятий правоохранители установили, что в конфликте участвовали не менее 8 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Сейчас за совершение административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» полицейскими привлечены к ответственности один совершеннолетний и трое подростков.
В отношении законных представителей еще четверых несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к административной ответственности, составлены материалы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Полицейские продолжают устанавливать личности всех участников инцидента.