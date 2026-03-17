Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде полицейские устанавливают участников конфликта в электробусе

Инцидент случился в Ворошиловском районе.

В рамках мониторинга в Сети полицейские выявили публикацию инцидента, который произошел в электробусе на остановке общественного транспорта в Ворошиловском районе Волгограда.

В результате проведенных мероприятий правоохранители установили, что в конфликте участвовали не менее 8 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сейчас за совершение административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» полицейскими привлечены к ответственности один совершеннолетний и трое подростков.

В отношении законных представителей еще четверых несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к административной ответственности, составлены материалы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Полицейские продолжают устанавливать личности всех участников инцидента.