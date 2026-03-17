В Грузии объявили траур после смерти патриарха Илии II

Власти Грузии объявили траур после смерти патриарха Илии II, сообщает правительственная пресс-служба.
«В Грузии объявлен траур. Согласно распоряжению правительства, по всей стране на административных зданиях государственные флаги будут приспущены», — сказано в заявлении.
Ранее 17 марта появились данные, что патриарха Илию II госпитализировали на фоне внезапного ухудшения здоровья. Врачи оценивали его состояние как «проблематичное», но стабильное.
Однако впоследствии он скончался. Патриарху Илие II было 93 года.