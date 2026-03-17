Сафонов отдал голевой пас в матче Лиги чемпионов по футболу

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Грузинский футболист французского «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия забил гол с передачи российского вратаря Матвея Сафонова в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов с английским «Челси».
Грузинский игрок открыл счет на 6-й минуте. В первом матче ПСЖ одержал победу со счетом 5:2.
Сафонов отдал первый голевой пас в составе ПСЖ. Российский вратарь выступает за французский клуб с лета 2024 года. Вместе с ПСЖ он выиграл чемпионат, кубок и суперкубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. С 2017 по 2024 год вратарь играл за «Краснодар».
Узнать больше по теме
