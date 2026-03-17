Сафонов отдал голевой пас в матче Лиги чемпионов по футболу

Сафонов отдал первый голевой пас в составе ПСЖ. Российский вратарь выступает за французский клуб с лета 2024 года. Вместе с ПСЖ он выиграл чемпионат, кубок и суперкубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. С 2017 по 2024 год вратарь играл за «Краснодар».