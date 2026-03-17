«Будё-Глимт» с Хайкиным не смог выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов

Норвежская команда уступила «Спортингу» со счетом 0:5.

ТАСС, 17 марта. Норвежский «Будё-Глимт» со счетом 0:5 после дополнительного времени проиграл португальскому «Спортингу» в ответном матче ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов и завершил выступление в турнире. Встреча прошла в Лиссабоне.

Забитыми мячами отметились Гонсало Инасиу (34-я минута), Педру Гонсалвеш (61), Луис Суарес (78, с пенальти), Максимилиано Араухо (92) и Рафаэл Нел (120+1).

Первый матч завершился победой «Будё-Глимта» со счетом 3:0. В обеих встречах ворота норвежской команды защищал россиянин Никита Хайкин. 14 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба сообщал, что он продлил контракт с норвежской командой до лета 2027 года.

До сегодняшней встречи «Будё-Глимт» победил в пяти матчах подряд в Лиге чемпионов.

В четвертьфинале «Спортинг» сыграет с победителем противостояния между английским «Арсеналом» и германским «Байером». Первая встреча завершилась со счетом 1:1.