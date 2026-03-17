«Будё-Глимт» с Хайкиным не смог выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов

Первый матч завершился победой «Будё-Глимта» со счетом 3:0. В обеих встречах ворота норвежской команды защищал россиянин Никита Хайкин. 14 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба сообщал, что он продлил контракт с норвежской командой до лета 2027 года.