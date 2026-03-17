Зеленский заявил о ежедневных трудностях для Украины в зоне СВО

Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию на передовой как крайне сложную. Об этом киевский главарь заявил в интервью изданию Jerusalem Post.
«Очень тяжелая ситуация, и, конечно, мы каждый день сталкиваемся с трудностями», — сказал украинский политик, отвечая на просьбу журналиста описать положение на поле боя.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атаками на российские регионы Киев продолжает безуспешное сопротивление, отказываясь от начала мирных переговоров. Он отметил, что усилия Украины бессмысленны и не приведут к желаемому результату.
Представитель Кремля добавил, что Москва продолжает быть готовой искать пути мирного разрешения конфликта и надеется на проведение следующей встречи. Песков уточнил, что российская сторона сохраняет свою неизменную позицию.