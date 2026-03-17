Зеленский заявил о ежедневных трудностях для Украины в зоне СВО

Зеленский отметил, что ситуация на передовой для ВСУ очень тяжелая.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию на передовой как крайне сложную. Об этом киевский главарь заявил в интервью изданию Jerusalem Post.

«Очень тяжелая ситуация, и, конечно, мы каждый день сталкиваемся с трудностями», — сказал украинский политик, отвечая на просьбу журналиста описать положение на поле боя.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атаками на российские регионы Киев продолжает безуспешное сопротивление, отказываясь от начала мирных переговоров. Он отметил, что усилия Украины бессмысленны и не приведут к желаемому результату.

Представитель Кремля добавил, что Москва продолжает быть готовой искать пути мирного разрешения конфликта и надеется на проведение следующей встречи. Песков уточнил, что российская сторона сохраняет свою неизменную позицию.

