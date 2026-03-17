Стажировка специалистов из театров зарубежья проходит в Нижнем Новгороде

С 14 по 19 марта в Нижнем Новгороде проходит обучение звукорежиссеров, представляющих театры из русскоязычных стран. Информация об этом событии опубликована министерством культуры Нижегородской области.
Местом проведения тренинга стали Нижегородский драматический театр имени М. Горького и Нижегородский театр оперы и балета имени А. С. Пушкина.
В мероприятии участвуют 10 профессионалов из Киргизии, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Среди них — представители Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова, Брестского академического театра драмы имени Ленинского комсомола, Гомельского областного драматического театра, Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац, «Театра Жастар» города Астаны, Чимкентского городского русского драматического театра, Темиртауского театра для детей и юношества, а также Самаркандского областного русского театра драмы.
Программа стажировки включает мастер-классы от специалистов Нижегородского театра драмы: заведующего радиоцентром Владимира Проворова и звукорежиссера Василия Шутова.
Проект, запущенный в 2025 году при поддержке Министерства культуры РФ и Ассоциации деятелей русских театров зарубежья, рассчитан на три года и направлен на повышение квалификации театральных специалистов.
В апреле обучение заведующих художественно-постановочной частью пройдет в Санкт-Петербурге, в мае — SMM-специалисты повысят квалификацию в Архангельском драматическом театре им. М. В. Ломоносова, а в сентябре — видеорежиссеры в Российском академическом молодежном театре в Москве.
