Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Петрушко: умерший патриарх Грузии по-доброму относился к РПЦ

Специалист по межцерковным отношениям отметил, что Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II помнил о едином прошлом России и республики.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Умерший Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II помнил о едином прошлом России и Грузии, ценил это и по-доброму относился к Русской церкви. Об этом рассказал ТАСС специалист по межцерковным отношениям, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Владислав Петрушко.

Ранее сообщалось, что Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II умер на 94-м году жизни.

«Патриарх Илия все-таки человек, так скажем, советского прошлого, в хорошем смысле я бы это отметил. Он помнил о том времени, когда Грузия была частью единого государства нашего общего. Он ценил это, и его отношение к Русской церкви было всегда хорошим, добрым», — сказал Петрушко.