Эксперт Петрушко: умерший патриарх Грузии по-доброму относился к РПЦ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Умерший Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II помнил о едином прошлом России и Грузии, ценил это и по-доброму относился к Русской церкви. Об этом рассказал ТАСС специалист по межцерковным отношениям, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Владислав Петрушко.
Ранее сообщалось, что Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II умер на 94-м году жизни.
«Патриарх Илия все-таки человек, так скажем, советского прошлого, в хорошем смысле я бы это отметил. Он помнил о том времени, когда Грузия была частью единого государства нашего общего. Он ценил это, и его отношение к Русской церкви было всегда хорошим, добрым», — сказал Петрушко.