Тело патриарха Грузии доставили из клиники в патриархию для специального обряда

После этого его направят в кафедральный собор Святой Троицы.

ТБИЛИСИ, 17 марта. /ТАСС/. Тело Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II доставлено из тбилисской больницы в патриархию для исполнения соответствующего обряда перед похоронами. Об этом сообщил журналистам архидьякон Дмитрий Давиташвили.

«Сейчас проводится соответствующий обряд его святейшества, после чего тело доставят в кафедральный собор Святой Троицы. Это произойдет или в ближайшие два часа, или завтра утром», — сказал он.

Ранее глава службы по связям с общественностью патриархии Андрия Джагмаидзе сообщил, что Католикос-Патриарх всея Грузии будет помещен в собор Святой Троицы в Тбилиси.

93-летний патриарх Грузии Илия II был госпитализирован в ночь на вторник. Он находился в реанимационном отделении Кавказского медицинского центра в Тбилиси. Причиной госпитализации стало желудочное кровотечение.