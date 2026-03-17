Бейсбольный клуб «Вашингтон» раздаст 20 тыс. фигурок Овечкина

Акция пройдет на матче с «Балтимором» 16 мая.

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Клуб Главной лиги бейсбола (MLB) «Вашингтон» раздаст 20 000 игрушечных фигурок капитана хоккейной команды из столицы США Александра Овечкина. Об этом сообщает пресс-служба MLB.

Акция пройдет на матче с «Балтимором» 16 мая. Фигурки выполнены в том виде, в котором Овечкин исполнил первый символический бросок перед игрой бейсбольного «Вашингтона» в июне 2018 года после того, как завоевал Кубок Стэнли.

Овечкину 40 лет, он выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В прошлом сезоне российский нападающий стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, опередив канадца Уэйна Гретцки. В составе сборной России Овечкин стал трехкратным чемпионом мира, дважды выигрывал серебряные медали турнира и четыре раза — бронзовые.

