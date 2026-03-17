Бейсбольный клуб «Вашингтон» раздаст 20 тыс. фигурок Овечкина

Овечкину 40 лет, он выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В прошлом сезоне российский нападающий стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, опередив канадца Уэйна Гретцки. В составе сборной России Овечкин стал трехкратным чемпионом мира, дважды выигрывал серебряные медали турнира и четыре раза — бронзовые.