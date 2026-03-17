Стала известна причина смерти заслуженного артиста РФ Твердохлебова

Заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов скончался вследствие онкологического заболевания, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в окружении актера.
По словам собеседника агентства, Дмитрий Твердохлебов давно и долго болел. При этом он отметил, что врачи диагностировали у артиста онкологическое заболевание. Собеседник агентства также рассказал, что Дмитрию Твердохлебову часто звонили друзья, но он редко жаловался на здоровье.
Дмитрий Твердохлебов является заслуженным артистом РФ, актером театра. Среди его работ — роли директора тюрьмы Франка в «Летучей мыши» Иоганна Штрауса, лорда Тауэра в «Джейн» Анатолия Кремера, хозяина в «Фиалке Монмартра» Имре Кальмана и другие.
Как сообщалось ранее, Дмитрий Твердохлебов скончался 16 марта на 75-м году жизни.