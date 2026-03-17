Politico: Трамп идёт на сближение с РФ ради сдерживания Китая

Желание президента Соединённых Штатов Дональда Трампа завершить конфликт на Украине связано с планом по сближению с Российской Федерацией, который якобы направлен на подрыв партнёрства РФ и КНР, пишет газета Politico.
Газета ссылается на информацию, полученную от источника в Вашингтоне.
«Представитель администрации Трампа полагает, что поиск возможности “сблизиться с Россией” может создать “иной баланс сил с Китаем, который мог бы быть очень и очень выгодным”», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что «стимулирование российской стороны к прекращению конфликта на Украине, возвращение в мировую экономику и привлечение инвестиций США» могут оказать влияние на глобальный миропорядок, а также ослабить влияние Китайской Народной Республики.
Экс-глава аппарата совета национальной безопасности Соединённых Штатов Фред Флейтц заявил, что Трамп видит в альянсе РФ и КНР «главную угрозу безопасности» США.
Ранее специальный представитель президента РФ по инвестиционному сотрудничеству с иностранными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не считает Украину стратегически ценной для Вашингтона.