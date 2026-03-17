Зеленский подарил королю Карлу III iPad с доступом к данным с фронта

Президент Украины Владимир Зеленский вручил королю Великобритании Карлу III специальный «военный» iPad. Об этом он сообщил во вторник, 17 марта, на брифинге с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
По словам украинского лидера, устройство позволяет в режиме реального времени отслеживать каждую цель в небе и ситуацию на линии фронта. Зеленский отметил, что аналогичными планшетами пользуются министр обороны, премьер-министр и некоторые военнослужащие, передает Lenta.ru.
Ранее Зеленский сообщил, что украинское командование направило 201 военного эксперта по противодействию беспилотникам в страны Ближнего Востока и Персидского залива. Он уточнил, что речь идет о специалистах по борьбе с дронами — их отправили в ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию и Кувейт по просьбе США и других партнеров Киева в рамках «дронового соглашения».
14 марта глава комиссии по нацбезопасности иранского парламента Ибрагим Азизи заявил, что вся территория Украины становится законной целью для атак Ирана. Он отметил, что Киев фактически стал участником военного конфликта из-за предоставления Израилю беспилотников.