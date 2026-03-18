Иранская разведка сообщила об успешной ликвидации израильского чиновника

Иран уничтожил высокопоставленного сотрудника сил безопасности Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Иранская разведка заявила об успешной операции по устранению высокопоставленного чиновника Израиля. Об этом сообщает агентство Fars.

Иранские силы специального назначения провели операцию глубоко на израильских территориях. Издание уточняет, что в ходе нее несколько часов назад был ликвидирован один из высокопоставленных сотрудников израильских сил безопасности.

В социальной сети X разведка Корпуса стражей исламской революции уточнила: «Операция по ликвидации была проведена успешно».

Ранее КСИР официально подтвердил смерть генерал-майора Голамрезы Солеймани. Он возглавлял военизированное ополчение «Басидж».

Иранские военные уточнили, что члены ополчения не оставят без ответа смерть своего лидера. В КСИР подчеркнули, что возмездие последует не только за гибель командующего, но и за смерть всех павших бойцов «Басиджа».

