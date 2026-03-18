Что можно и нельзя делать в день Конона Градаря 18 марта на Огородник

Православная церковь 18 марта вспоминает святых Конона Градаря и Конона Исаврийского. В народе отмечают день Конона Огородника. Название связано с тем, что 18 марта начинали пахать огороды, несмотря на холод и мороз.
Что нельзя делать 18 марта.
Запрещено в момент работы на огороде брать в руки грабли и вилы. Предки считали, что летом град побьет все зерно. Не следует работать через силу, так как будет сложно восстановиться.
Что можно делать 18 марта.
По традиции, в названный день было принято подготавливать к скорой посадке семена. А еще 18 марта перекапывали огороды. Причем это все делали, несмотря на погоду.
Согласно приметам, Луна в синем круге предупреждает об ухудшении погоды. В том случае, если 18 марта тепло и ясно, то лето окажется умеренно жарким.
Тем временем специалисты назвали случаи, когда у белорусов могут удержать до 50% пенсии.
Ранее мы узнали, что происходит с домом в Гомеле через три месяца после взрыва газа и обрушения перекрытий: люди живут в гостинице за госсчет, а по спецзаказу делают около 100 панелей для восстановления.
А еще минчанка лишилась 250 000 рублей после продажи квартиры — вот что случилось.