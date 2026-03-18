Ошибка 80% пар: почему быт разрушает чувства и как этого избежать

Любовь живет три года, а брак — до первой сковородки с пригоревшей яичницей. Эту грустную шутку хотя бы раз в жизни слышал каждый. И, как показывает статистика, в ней гораздо больше правды, чем хотелось бы. Психологи утверждают: около 80% расставаний происходят вовсе не из-за измен или финансового краха. Главный убийца отношений тих и незаметен. Он прячется в ворохе немытых носков, в бесконечных спорах о том, чья очередь выносить мусор, и в усталом «давай не сегодня, я устал» вечером на диване.