7 фраз, которые убивают любовь: чего никогда не стоит говорить партнеру

Казалось бы, всего семь фраз. Но именно они способны за секунду разрушить то, что строилось годами. Мы часто не придаем значения тому, как звучат наши просьбы или замечания, искренне полагая, что близкий человек и так поймет, что мы имели в виду не это. Но психологи предупреждают: существуют фразы-убийцы, которые действуют на отношения как кислота. Они разъедают доверие, убивают нежность и заставляют партнера возводить глухие стены.
Мы собрали семь самых опасных выражений и попросили трех экспертов прокомментировать, почему эти слова так ранят и чем их можно заменить. Семейный психолог Светлана Семёнова, гештальт-терапевт Ксения Иванчук и специалист по конфликтологии Пётр Шибанов объяснили, как обычные фразы превращаются в оружие массового поражения.
1. «Успокойся» или «Не выдумывай».
Эта фраза звучит почти невинно. Когда партнер взволнован, плачет или злится, мы интуитивно хотим его приободрить или призвать к логике. Но эффект получается обратным. Сказать человеку «успокойся», когда у него внутри шторм — это все равно что помахать рукой перед носом тонущего и крикнуть: «Дыши ровнее!».
Светлана Семёнова комментирует эту ситуацию так: «Когда вы говорите партнеру “не выдумывай”, вы обесцениваете его реальность. Для него проблема реальна, его боль настоящая. Этой фразой вы сообщаете: “Твои чувства не важны, они неправильные, мне они мешают”. В ответ вы получите либо глухую обиду, либо агрессию. Любой из этих вариантов отдаляет вас друг от друга».
Вместо того чтобы гасить эмоцию, эксперты советуют признать ее. Можно сказать: «Я вижу, что ты очень расстроен. Расскажи мне, что случилось». Это не решит проблему мгновенно, но даст партнеру понять, что вы на его стороне.