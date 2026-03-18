Денис Пушилин: Донецкий театр кукол преобразился после масштабной реконструкции

Культурные учреждения ДНР активно преображаются и привлекают тысячи посетителей, сообщил в соцсетях глава республики Денис Пушилин. Вместе с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко он посетил Донецкий республиканский академический театр кукол, открывшийся после масштабной реконструкции.
«Здесь в рамках нацпроектов “Культура” и “Семья” обновили звуковое и световое оборудование, приобрели реквизиты для создания новых постановок. Бахрушинский театральный музей в рамках федерального проекта “Новый музей театра” открыл постоянную экспозицию в театре кукол, где представлены более 140 редких предметов, среди которых авторские куклы с уникальными механизмами движения», — рассказал Денис Пушилин.
Донецкий республиканский академический театр кукол — один из старейших кукольных театров Донбасса, основанный 1 декабря 1933 года в Сталино (современном Донецке). В 2023 году в нем основали музей истории кукол. В марте 2026 года Бахрушинский театральный музей представил обновленную экспозицию, включающую перчаточные, тростевые и планшетные куклы, марионетки, эскизы декораций и костюмов. Посетители также могут увидеть программы и афиши, фотографии, аудио- и видеоматериалы, прослеживающие всю историю театра кукол — от народной культуры и ярмарочного представления до самостоятельного вида театрального искусства.
В экспозицию вошли экспонаты из собрания Бахрушинского театрального музея, архива Донецкого театра кукол и фондов Донецкого республиканского краеведческого музея. Открытие экспозиции состоялось накануне международного Дня кукольника, который отмечается 21 марта.
Сергей Кириенко и Денис Пушилин также посетили Донецкий республиканский художественный музей. Глава республики напомнил, что в здание музея трижды попадали снаряды ВСУ.
«В нем отремонтировали холл и четыре зала, доставили профессиональное световое оборудование, оснащение для хранения и реставрации экспонатов. В музее представлены 230 оригинальных работ русских и европейских художников. Всего в коллекции музея находится 17 тысяч работ», — рассказал Денис Пушилин.
Донецкий художественный музей открыл часть залов после капитального ремонта в январе. Остальные залы будут готовы до конца 2026 года. В коллекции музея хранятся уникальные экспонаты, в том числе полотна Айвазовского, Крамского, Куинджи.
Фасад здания был отремонтирован за счет регионального бюджета, на реконструкцию внутреннего убранства были выделены средства из федерального. Ремонт основных залов продолжался около года. В ходе работ обновили коммуникации, установили современную систему климат-контроля, а также безопасности, включая сигнализацию и видеонаблюдение. Сейчас ведутся работы еще в восьми залах музея.