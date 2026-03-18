Денис Пушилин: Донецкий театр кукол преобразился после масштабной реконструкции

Донецкий республиканский академический театр кукол — один из старейших кукольных театров Донбасса, основанный 1 декабря 1933 года в Сталино (современном Донецке). В 2023 году в нем основали музей истории кукол. В марте 2026 года Бахрушинский театральный музей представил обновленную экспозицию, включающую перчаточные, тростевые и планшетные куклы, марионетки, эскизы декораций и костюмов. Посетители также могут увидеть программы и афиши, фотографии, аудио- и видеоматериалы, прослеживающие всю историю театра кукол — от народной культуры и ярмарочного представления до самостоятельного вида театрального искусства.