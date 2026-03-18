Народный календарь. Что можно и чего нельзя делать с вербой на Лазаря, 21 марта

21 марта в народе прозвали Вербоносицей или Лазарем. В православии в эту дату чтут память преподобного Лазаря Муромского.

Считалось, что в эту дату начинает цвести верба, а значит, наступает настоящая весна. Это растение считается целебным, поэтому 21 марта принято побивать им друг друга по спине, чтобы избавиться от недугов и укрепить свое здоровье. Кроме того, из вербы делали целебный чай. При этом сажать вербу 21 марта категорически запрещено — это сулит смертельную опасность.

В народе верили, что принести счастье в дом могут фигурки из птиц, выпеченные из теста в этот день. Также в эту дату запрещено ссориться и ругаться, иначе можно накликать беду.

Приметы погоды:

Если верба зацвела, а снег не сошел, значит, будет теплая погода.

Прохлада в этот день сулит нескорый приход тепла.

Если на улице туман, то будут заморозки.

Ветер усиливается ночью — будет потепление.

Облака плывут высоко — будет улучшение погоды.

Именины отмечают: Ерм (Ерма), Иван, Лазарь, Афанасий, Владимир, Дометий, Феофилакт, Феодорит.