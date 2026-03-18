Народный календарь. Что можно и чего нельзя делать с вербой на Лазаря, 21 марта

Считалось, что в эту дату начинает цвести верба, а значит, наступает настоящая весна. Это растение считается целебным, поэтому 21 марта принято побивать им друг друга по спине, чтобы избавиться от недугов и укрепить свое здоровье. Кроме того, из вербы делали целебный чай. При этом сажать вербу 21 марта категорически запрещено — это сулит смертельную опасность.