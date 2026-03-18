Охлобыстин едва не сорвал четыре проекта из-за вросшего ногтя

Актер Иван Охлобыстин признался, что столкнулся с серьезными проблемами из-за вросшего ногтя. Он рассказал, что боли были настолько сильными, что он не мог наступать на ногу и купил обувь на два размера больше.
По словам артиста, о диагнозе ему сообщили костюмерши — сам он не понимал, что происходит. Обратиться к врачу мешала занятость: Охлобыстин работал сразу на четырех проектах, в двух из которых нужно было танцевать. Увидев в интернете методы лечения, он испугался, что из-за процедуры сорвет съемки.
Охлобыстин вспомнил, как во время репетиций танцев его пробивал холодный пот. Только после завершения съемок он смог обратиться к подологу. Когда проблема была решена, артиста посетило неожиданное «дзен-откровение»: во время болей все мысли были только о ноге, а остальные проблемы уходили на второй план.
— Видите, какова психология человека: стоило только вылечить, сразу все навалилось. Какие-то решения надо было принимать, кого-то оценивать. Так что лучше бы и дальше нога болела, чем все другие проблемы, — рассказал он в интервью mk.ru.
