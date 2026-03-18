Танцующие в темноте: Евгений Цыганов снова сыграл Мастера

Обладатель двух призов отечественного кинофестиваля «Маяк» (Соня Райзман — за режиссуру, Мария Карпова — за лучшую женскую роль) фильм «Картины дружеских связей» через полгода после премьеры добрался до российских экранов. За это время лента успела получить еще самую престижную премию кинокритиков «Белый слон» как лучший дебют и, что еще важнее, статус важнейшего высказывания тридцатилетних о себе. Правда, это не столько манифест, сколько тревожный диагноз, что в кинематографе случается не так уж часто. «Известия» рассказывают, каким видит своих сверстников известная актриса, а теперь режиссер Соня Райзман и почему камерное и черно-белое кино о посиделках однокурсников получилось совсем не веселым.
О чем фильм «Картины дружеских связей».
Бывшие однокурсники собираются, чтобы отметить отъезд главной звезды их театральной мастерской — Саши. Завтра утром он куда-то улетает. Вот и весь сюжет «Картин дружеских связей», охватывающий ровно сутки.
Но именно этот фильм уже несколько месяцев напряженно смотрят и обсуждают критики. В их спорах звучат очень серьезные названия: «Застава Ильича» («Мне двадцать лет»), «Июльский дождь», «Долгая счастливая жизнь», «Долгие проводы», «Короткие встречи». Классика оттепельного и «застойного» кино, на которой выросло несколько поколений зрителей. И в черно-белом (с цветным эпилогом) фильме есть многое, что указывает на эти корни. Даже Мария Карпова здесь немного Марианна Вертинская и Белла Ахмадулина по образу. И стихи здесь герои читают, и воздуха столько же, и болтовни «ни о чем», где самое главное все время спрятано за редкими прямыми взглядами. И есть свойственный кино того времени документальный стиль.
Фото: «Озеро».
Сильно работает то, что актеры играют как бы самих себя. Александр Паль — суперзвезда Саша. Евгений Цыганов — хоть и театральный педагог Олег Игоревич, но все называют его просто «Мастер», что сразу намекает на недавнюю экранизацию Булгакова. Возможно, не просто так. Мария Карпова играет Машу, Руслан Братов стал Рустамом, Гоше Токаеву разрешили остаться Гошей. Начинается фильм с большого фотоальбома, где на карточках все эти ребята веселятся от души друг с другом.
Обращает внимание то, что актерский состав частично совпадает с другим недавним поколенческим фильмом «Счастлив, когда ты нет». Только тот скорее именно манифест, а этот — попытка сесть и не столько поговорить по душам, сколько «взяться за руки, чтоб не пропасть поодиночке», как в оттепельной песне Окуджавы. Ну и чтобы совсем затянуть этот узелок: хотя это чистая случайность, но фамилия режиссера «Связей» тоже сразу уводит наше воображение туда, в прошлое, на 60, 70, 80 лет назад, когда Юлий Райзман снимал свои лучшие картины.
Как устроен фильм Сони Райзман.
Здесь нет одного главного героя, хотя чаще всего мы смотрим на Машу. Для нее это день потерь. В первой сцене она усыпляет больного кота, а потом вынуждена прощаться с Сашей, в которого влюблена. Но всё же главный герой — это творческая мастерская ребят, шире — их поколение.
Не все однокурсники стали артистами. Один работает курьером, второй стал режиссером и весь фильм пишет продюсеру гневные голосовые сообщения про право на финальный монтаж. Другой работает над сценарием «Чиполлино», убирая оттуда тюрьму и подчищая политический контент произведения. Соня Райзман иронично показывает, как весь кинематограф сейчас зациклился на фильмах-сказках, и даже ее героиня Таня приходит на кастинг сцены, как к спящей девушке из пушкинской «Сказки о мертвой царевне» вломились в дом здоровые мужики. И как ей неловко, как не по себе от всего этого.
Фото: «Озеро».
Но есть вещи, которые Райзман волнуют куда сильнее, чем тренды отечественной киноиндустрии. Она пытается понять, что происходит с ней и теми, кто ее окружает. И для этого делает образ сна ключевым в фильме. Мы уже сказали, что кошку усыпляют и царевна была спящая. Звездный Паша первые полчаса фильма никак не может проснуться, не реагируя на будильник. Других героев мы тоже не раз увидим спящими, чаще всего в одежде, в неловких позах, по отдельности и в обнимку, если места мало.
Это не здоровый сон, а какой-то сплошной сомнамбулический морок. Не только у Саши вечно не получается преодолеть мучительное состояние невозможности встать. Герои здесь не раз теряют сознание, их пытаются привести в чувство, а они никак не могут выпутаться из своих грез. Центральный эпизод фильма — операция на глаз одному из персонажей, то есть попытка помочь прозреть. И ясно, что ради этой развернутой метафоры, обобщающей образ тридцатилетних, снимался фильм. А выбор черно-белой палитры позволил еще и погрузить большую часть картины в темноту, чтобы и мы, и герои спотыкались в этом пространстве, не видели дальше своего носа. Это воспринимается не как обвинение или обличение, а как крик о помощи.
Такой же был в «Заставе Ильича» по отношению к старшему поколению «комиссаров в пыльных шлемах». Только в оттепельном кино, как мы помним, отбросив бытовые мелочи, герои иногда вдруг могли начать ожесточенно спорить об идеалах, мечтах, принципах. В кадре у Хуциева Андрей Тарковский мог получить по морде за провокационное предложение выпить «за картошку». Но здесь никто ни о чем не спорит, кроме профессиональных моментов (смонтировать, сыграть, срежиссировать). Когда ты никак не можешь прийти в сознание, постоянно дремлешь, нет ясности для серьезного разговора. Можно только слабать на гитаре остроумный блатнячок, позвонить дружбану в Париж по видеосвязи, зависнуть в баре. Принципы тут если и есть, то кажутся смешным скудоумным упрямством. Саша вот не фотографируется с фанатками, и никто его не переубедит.
Фото: «Озеро».
Растерянные, «слепые» бывшие студенты тянутся к старшему, к Мастеру. Цыганов — из поколения «новых тихих», а они, пожалуй, будут «новыми спящими». И он готов помочь им — единственный совершает Поступок. Преподает им очередной урок: если тебе закрывают дверь — прыгай в окно! Перифраз знаменитой притчи Будды о горящем доме. И Саша, как первый среди равных, единственный, кто следует завету Мастера. Уезжает в никуда, бросает всё, едет «учиться». Чему учиться? Да вот — видеть, не спать, думать, знать. Его все пытаются удержать, и мы гадаем: получится ли? Вдруг решит остаться с Машей в своей огромной московской квартире с дорогим паркетом. Будет дальше снимать в блокбастерах. Или просто проспит свой рейс, не просто так же он вечно не слышит будильник. Но проблема в том, что остальные, даже если слышат, не встают и не идут, а он — готов, ему и спасение.
«Самое время перейти эту реку вброд, вставай!» — сказал однажды поэт. Соня Райзман кричит это своему поколению, зовет на помощь, но Мастер есть не у всех. Старшие сломались, разочаровались или не в силах рассказать тридцатилетним, как справиться с этим сном разума. И режиссер с грустной иронией дает в фильме полезный совет одному из героев — бегать в компрессионных носках, чтобы не было травм. И молодые, может быть, послушают и наденут эти проклятые носки, но в темноте далеко не убежишь, что Райзман показывает очень убедительно.