СФ обсудит ратификацию соглашения с Таджикистаном о медобследовании мигрантов

Также в повестке рассмотрение закона о предоставлении бесплатной юридической помощи лицам, признанным беженцами и вынужденными переселенцами. В частности, право на получение всех видов бесплатной юрпомощи предлагается предоставить лицам, признанным вынужденными переселенцами или беженцами, ходатайствующим о получении таких статусов, а также получившим временное убежище на территории РФ. Речь идет о случаях, когда такие лица обращаются за юрпомощью в вопросах признания их беженцами или переселенцами, а также в связи с приемом в гражданство РФ.