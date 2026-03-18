СФ обсудит ратификацию соглашения с Таджикистаном о медобследовании мигрантов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании обсудит ратификацию соглашения с Таджикистаном о медобследовании трудовых мигрантов из республики для въезда на территорию РФ. Также на повестке палаты парламента закон о предоставлении бесплатной юридической помощи для беженцев и переселенцев, а также закон о запрете выдворения воевавших в составе ВС РФ иностранцев.
На пленарном заседании перед сенаторами выступит председатель Счетной палаты Борис Ковальчук. Он расскажет о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2025 году.
В повестке Совфеда ратификация соглашения между правительствами России и Таджикистана о медицинском освидетельствовании трудовых мигрантов из республики для въезда на территорию РФ. Документ предусматривает, в частности, что при намерении гражданами Таджикистана въехать в РФ для осуществления трудовой деятельности, они будут проходить медобследование в уполномоченных российским Минздравом организациях в Таджикистане на платной основе.
Также в повестке рассмотрение закона о предоставлении бесплатной юридической помощи лицам, признанным беженцами и вынужденными переселенцами. В частности, право на получение всех видов бесплатной юрпомощи предлагается предоставить лицам, признанным вынужденными переселенцами или беженцами, ходатайствующим о получении таких статусов, а также получившим временное убежище на территории РФ. Речь идет о случаях, когда такие лица обращаются за юрпомощью в вопросах признания их беженцами или переселенцами, а также в связи с приемом в гражданство РФ.
Помимо этого, будет обсуждаться закон о неприменении наказания в виде административного выдворения в отношении иностранцев, воевавших по контракту в составе Вооруженных сил РФ.
Также на пленарном заседании будет рассматриваться закон о праве частных охранных организаций получать на время проведения СВО боевое стрелковое оружие для защиты объектов инфраструктуры от дронов.