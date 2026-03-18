В Варшаве продолжат рассмотрение дела об экстрадиции археолога Бутягина

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Окружной суд Варшавы продолжит рассмотрение дела о допустимости экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина.
Согласно расписанию на сайте суда, заседание начнется в 10:00 по местному времени (12:00 мск). Не исключается, что слушание может быть закрытым от СМИ и общественности, что является довольно частой практикой в Польше при рассмотрении таких дел.
Судьей по делу российского археолога, несмотря на ходатайство адвоката об отводе, остается Дариуш Любовский, который в октябре 2025 года принял решение не передавать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков» Владимира Журавлева. Дело об экстрадиции Бутягина станет одним из последних дел такого рода для судьи Любовского, поскольку в середине февраля он отказался от работы в международной секции уголовного отдела Окружного суда Варшавы. Поводом для этого решения стала его отставка с должности начальника этой секции в связи «с утратой доверия» со стороны председателя инстанции.
Согласно польским законам, суд должен будет решить, имеются ли правовые основания для экстрадиции ученого. В случае положительного решения суда об экстрадиции, адвокат может подать апелляцию в суд второй инстанции. Если апелляционный суд также признает выдачу россиянина Украине правомочной, тогда решение об экстрадиции предстоит утвердить министру юстиции Польши.
В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о заведующем сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа, руководителе археологической экспедиции на городище Мирмекий в Крыму Александре Бутягине.
Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря 2025 года в ходе его европейского лекционного тура. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней, польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. Суд дважды продлил арест Бутягина, ученый будет оставаться в СИЗО до 1 июня. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы. После этого посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский был вызван в МИД РФ, ему заявлен протест в связи с задержанием российского археолога Александра Бутягина.