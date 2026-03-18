В Варшаве продолжат рассмотрение дела об экстрадиции археолога Бутягина

Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря 2025 года в ходе его европейского лекционного тура. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней, польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. Суд дважды продлил арест Бутягина, ученый будет оставаться в СИЗО до 1 июня. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы. После этого посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский был вызван в МИД РФ, ему заявлен протест в связи с задержанием российского археолога Александра Бутягина.