Reuters: в Багдаде над посольством США сбили БПЛА со взрывчаткой

В Багдаде над посольством Соединённых Штатов уничтожили беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой, сообщает Reuters.
Агентство ссылается на информацию, полученную от источника в органах безопасности.
«Беспилотник со взрывчаткой перехвачен и сбит над посольством США в Багдаде», — говорится в сообщении.
Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
Напомним, здание Центрального разведуправления США в Багдаде атаковали беспилотники. В Катаре в одном из кварталов рядом с посольством Соединённых Штатов эвакуировали жителей. США после нескольких атак начали эвакуацию посольства в Кувейте.
Ранее сообщалось, что в посольстве Соединённых Штатов в Эр-Рияде прогремел взрыв и произошёл пожар. В Минобороны Саудовской Аравии заявили, что причиной взрыва и пожара стало попадание двух беспилотных летательных аппаратов.