Календарь на 18 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

18 марта в нашей стране празднуют 12-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией. Всемирный день переработки отходов напоминает о важности вторичного использования сырья. Православные верующие сегодня чтут икону Божией Матери «Воспитание». Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 18 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 18 марта.
* ~День воссоединения Крыма с Россией~
В 2014 году в Крыму провели референдум, на котором большинство жителей полуострова поддержали его присоединение к России. 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.
В 2015 году вышел закон, согласно которому 18 марта на территории Республики Крым является праздничным и выходным днем. В Севастополе у этого праздника тоже официальный статус, но другое название — День возвращения города Севастополя в Россию.
* ~Всемирный день переработки отходов~
Эта ежегодная экологическая акция была впервые проведена в 2018 году по инициативе фонда Global Recycling Foundation. Так как во многих странах бытовые отходы закапывают на свалках или сжигают, экоактивисты считают важным напомнить о переработке мусора.
В праздничный день по всему миру проводятся лекции о сбережении природных ресурсов и мастер-классы по сортировке отходов. Известно, что сегодня многие компании занимаются вторичным использованием ресурсов и активно привлекают к этому потребителей с помощью маркетинговых акций.
* ~День Парижской коммуны~
Дата, которую отмечают в память о революционных событиях во Франции, объединяет левые движения по всему миру. Она связана с событиями 1871 года, когда восставшие парижане провозгласили власть Парижской коммуны — первого правительства рабочего класса (оно продержалось 72 дня и стало поворотным моментом в истории страны). Традиционно 18 марта считается днем первой пролетарской революции в мировой истории.
* ~День яичницы~
Гурманы и кулинары по всему миру отмечают неофициальный праздник, посвященный одному из самых простых блюд — яичнице. В этот день люди экспериментируют с рецептами, делятся фотографиями блюд. Яйца — уникальный по составу продукт, сочетающий в себе пользу белков и жиров. Но не стоит забывать и о противопоказаниях.
* ~День рождения электрической бритвы~
18 марта 1931 года началось серийное производство электрического бритвенного прибора, изобретенного американцем Джейкобом Шиком. С тех пор устройство стало неотъемлемой частью повседневной жизни. Революционное изобретение избавило миллионы мужчин от утренней рутины и сделало процесс бритья безопасным и приятным. Современные электробритвы оснащены всевозможными датчиками и «умным» мотором, анализирующим густоту щетины и регулирующим мощность устройства.
Какие праздники отмечаются 18 марта в других странах.
Мужской праздник — Монголия. Спустя десять дней после Международного женского дня в Монголии наступает Мужской праздник. Он приурочен ко дню рождения монгольской армии. 18 марта 1921 года Народно-революционная армия страны одержала первую крупную победу, освободив город Алтан-Булаг от китайского гарнизона. С тех пор дата считается днем создания регулярных монгольских Вооруженных сил.
День победы при Чанаккале — Турция. В этот день турки чтят подвиг своих предков в битве при Чанаккале (Галлиполи) в Первую мировую войну. 18 марта 1915 года османские войска остановили наступление стран Антанты. Ежегодно 18 марта в Турции вспоминают погибших в том сражении воинов и отмечают одну из своих знаковых побед.
День памяти жертв Ередской трагедии — Южная Осетия. В этот день вспоминают события 1991 года, когда грузинские националисты захватили 25 мирных осетин у села Еред. Они отпустили женщин и детей, а 12 мужчин после пыток заживо закопали в землю и разровняли место захоронения бульдозером. Каждый год жители Южной Осетии в этот день организуют траурные митинги и памятные мероприятия. Представители власти, родственники погибших и простые граждане возлагают цветы к могилам жертв.
Религиозные праздники 18 марта.
* Преполовение Великого поста.
В среду четвертой недели Великого поста отмечается преполовение — середина этого периода. Считается, что верующие в это время нуждаются в ободрении и поддержке, чтобы выдержать вторую половину поста. Во время Крестопоклонной седмицы в храмах совершают особое поклонение в Честному и Животворящему Кресту Господню, чтобы укрепить душевные силы прихожан.
* Обретение мощей благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина.
Сегодня верующие вспоминают событие, произошедшее в 1463 году, когда в Ярославе, в Спасском монастыре, были обнаружены нетленные мощи благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина.
Святой благоверный Феодор, по прозванию Черный — князь ярославский, можайский и смоленский, живший в XIII веке. Он прославился как мудрый правитель, заботившийся о народе, защите городов и строительстве храмов. Первой супругой князя была рязанская княжна Мария, родившая ему сына Михаила, но прожившая недолго. Феодор женился на дочери хана, принявшей святое Крещение с именем Анна, и стал жить с ней в Орде. Этот брак имел большое политическое значение для Руси. У пары родились сыновья Давид и Константин.
Узнав о смерти сына Михаила, Феодор вернулся княжить на русскую землю. Он правил до глубокой старости и скончался в 1299 году, приняв перед смертью монашеский постриг (схиму). Его преемником стал князь Давид, который скончался в 1321 году. Позже умер и князь Константин, и тела сыновей были погребены рядом с отцом.
* Празднование иконы Божией Матери «Воспитание».
Время и обстоятельства появления этой иконы в России не выяснены. Достоверно известно лишь то, что она древнего византийского письма и почитается Русской православной церковью как чудотворная. Перед этим образом Богородицы принято молиться о помощи в воспитании детей и о даровании им разума.
Народные праздники и приметы 18 марта.
* Конон Огородник.
На Руси в этот день отмечали праздник Конон Огородник в честь святого мученика Конона Градаря, жившего в III веке в городе Мандоне. Было принято готовиться к новому сельскохозяйственному сезону — возделывать землю, вносить удобрения, заботиться о рассаде, готовить семена. Работали на земле даже в плохую погоду, следуя поговорке: «Хотя бы в день Конона Градаря была и зима, начинай пахать огород. Ты только почни в этот день — непременно огород будет добр, и овощу будет много».
С утра пораньше крестьяне выходили на поля и огороды для проведения обряда защиты от засухи, мошек и червей. Нужно было выкопать три маленьких ямки и тут же их закапать, приговаривая: «Одна лунка — для суши, другая — для мошки, третья — для червей».
Приметы.
Если на Конона день выдастся солнечным, то летом не будет града.
Теплая погода предвещает теплое лето, а появление птиц (например, трясогузок) — раннюю весну.
Если в этот день по двору бегают мыши или полевые грызуны выбираются из нор, будет плохой урожай и голодное время.
Какие исторические события произошли 18 марта.
* 37 год — в Римской империи к власти пришел Калигула.
* 1662 год — во Франции начал курсировать первый в мире общественный транспорт — многоместная конная карета «омнибус», запущенная в Париже по инициативе Блеза Паскаля. Это положило начало развитию городских пассажирских перевозок.
* 1805 год — Наполеон I объявил себя королем Италии. Началось формирование антифранцузской коалиции России, Австрии и Англии.
* 1850 год — бизнесмены Хенри Уэллс и Уильям Фарго основали финансовую компанию American Express, которая стала одной из самых известных корпораций в мире, специализирующихся на выпуске платежных карт и дорожных чеков.
* 1867 год — Россия и Япония подписали конвенцию, согласно которой остров Сахалин объявлялся состоящим в совместном владении стран.
* 1892 год — Кубок Стэнли официально учредили в качестве приза для лучшей хоккейной команды. До сих пор он остается главным трофеем в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
* 1922 год — индийского лидера Махатму Ганди на шесть лет заключили в тюрьму за подстрекательство к гражданскому неповиновению.
* 1945 год — правительство Японии закрыло школы и призвало на военную службу всех детей старше шести лет. Их отправили на военные заводы, строительство укреплений. Действия правительства обернулись массовой гибелью детей от бомбардировок Токио.
* 1949 год — опубликован проект Североатлантического договора. Через несколько дней 12 стран основали Организацию Североатлантического договора — НАТО.
* 1958 год — в Москве открылся Первый международный конкурс музыкантов-исполнителей имени П. И. Чайковского. Первое место среди пианистов занял Ван Клиберн из США.
* 1962 год — Франция признала независимость Алжира, что стало днем окончания колониального правления в стране.
* 1965 год — космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории выход человека в открытый космос. Он пробыл вне корабля «Восход-2» 12 минут, открыв новую эпоху в освоении космоса.
* 1974 год — на вооружение Советской армии приняты автомат АК-74 и ручной пулемет РПК-74 конструкции Михаила Калашникова.
* 1980 год — произошла крупнейшая трагедия в истории советской космонавтики: на космодроме Плесецк при подготовке к пуску на стартовой позиции взорвалась ракета «Восток-2М», в результате чего погибли 48 человек.
* 1988 год — в ЮАР испекли самую большую в мире буханку хлеба весом 1,4 тонны. Этот рекорд выпечки вошел в Книгу Гиннесса.
* 2014 год — президент Владимир Путин обратился к Федеральному собранию, и вместе с властями Крыма подписал договор, согласно которому Крым и Севастополь были объявлены частью Российской Федерации.
Дни рождения и юбилеи 18 марта.
* В 1757 году родился монах Авель — легендарный русский православный монах-предсказатель.
* В 1844 году родился Николай Римский-Корсаков — великий русский композитор, дирижер и педагог, член «Могучей кучки», основоположник национальной композиторской школы и автор опер «Садко», «Снегурочка», «Золотой петушок» и других шедевров.
* В 1858 году родился Рудольф Дизель — немецкий инженер и изобретатель, создатель двигателя внутреннего сгорания.
* В 1869 году родился Невилл Чемберлен — британский политик и премьер-министр на момент начала Второй мировой войны, активный сторонник политики умиротворения Адольфа Гитлера.
* В 1874 году родился Николай Бердяев — религиозный философ, представитель русского экзистенциализмa.
* В 1886 году родился Курт Коффка — немецкий психолог, один из основателей школы гештальтпсихологии.
* В 1902 году родилась Лидия Гинзбург — советский филолог, литературовед, писательница, автор «Записок блокадного человека».
* В 1907 году родился Яков Джугашвили — старший сын Иосифа Сталина, погибший во время Великой Отечественной войны в немецком плену.
* В 1949 году родился Борис Грачевский — кинорежиссер и художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш».
Кто отмечает день рождения.
* 67 лет исполняется Люку Бессону — всемирно известному французскому кинорежиссеру и продюсеру. Бессон создал культовые фильмы: «Леон», «Никита», «Пятый элемент», «Такси» и многие другие.
* 56 лет исполняется Куин Латифе (настоящее имя Дана Оуэнс) — американской рэп-исполнительнице, певице и актрисе. Обладательница премии «Грэмми» и номинантка на «Оскар», Куин Латифа стала одной из первых женщин в хип-хопе, добившихся мировой славы.
* 50 лет исполняется Джованне Антонелли — бразильской актрисе, прославившейся на территории России благодаря роли Жади в сериале «Клон».
* 47 лет исполняется Адаму Левину — американскому певцу, автору песен, лидеру поп-рок группы Maroon 5. Адам Левин прославился хитами This Love, She Will Be Loved, Moves like Jagger и другими.
* 46 лет исполняется Алексею Ягудину — знаменитому российскому фигуристу, олимпийскому чемпиону 2002 года в мужском одиночном катании. Ягудин — четырехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы.
* 46 лет исполняется Наталье Поклонской — советнику генпрокурора РФ, экс-прокурору Крыма, прославившейся в том числе благодаря мему «няш-мяш» и нападкам на фильм «Матильда».
* 44 года исполняется Татьяне и Ольге Арнтгольц — российским актрисам, сестрам-близнецам, известным по многочисленным ролям в фильмах и сериалах: «Простые истины», «Большая перемена» (Татьяна) и «Не родись красивой», «Громовы» (Ольга).
* 43 года исполняется Ивану Колесникову — российскому актеру, звезде фильмов «Движение вверх», «Роднина» и «Август».
* 37 лет исполняется Лили Коллинз — британско-американской актрисе кино и телевидения, прославившейся ролями в фильмах «Белоснежка: Месть гномов», «Орудия смерти» и главной ролью в сериале «Эмили в Париже».