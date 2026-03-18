Календарь на 18 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

На Руси в этот день отмечали праздник Конон Огородник в честь святого мученика Конона Градаря, жившего в III веке в городе Мандоне. Было принято готовиться к новому сельскохозяйственному сезону — возделывать землю, вносить удобрения, заботиться о рассаде, готовить семена. Работали на земле даже в плохую погоду, следуя поговорке: «Хотя бы в день Конона Градаря была и зима, начинай пахать огород. Ты только почни в этот день — непременно огород будет добр, и овощу будет много».