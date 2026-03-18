Киберэксперт Мясоедов опроверг обвинения в слежке за пользователями MАХ

Комплекс «Мобильный криминалист» не имеет доступа к инфраструктуре MАХ. Обвинения выглядят как неумелая попытка очернить стремительно набирающий популярность отечественный мессенджер. Об этом заявил киберэксперт и генеральный директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.
«Такого рода огульные заявления выглядят как неумелая попытка, в рамках недобросовестной конкуренции, очернить стремительно набирающий популярность мессенджер MАХ. Видимо конкурентам Max не дают покоя его успехи», — сказал киберэксперт.
Мясоедов уточнил, что указанные системы были разработаны задолго до появления MАХ и для других целей. Они предназначены для точечной разблокировки, например, устройств преступников, а не для слежки за мессенджерами.
Ранее KP.RU сообщал, что разработчики MАХ проанализировала различные публикации, связанные с фейковыми утверждениями о работе приложения. Эксперты пришли к выводу, что часто авторы вбросов не понимают сути вопроса. В MАХ опровергли слухи о возможности отслеживания пользователей VPN мессенджером.