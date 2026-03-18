«Спартак» и «Динамо» проведут ответный матч полуфинала «пути РПЛ» Кубка России

Первая игра полуфинала «пути РПЛ» сложилась для «Спартака» неудачно. Бело-голубые по ходу встречи неоднократно пользовались ошибками соперника в обороне. При этом главный тренер красно-белых Хуан Карседо отметил, что ключевым эпизодом стал нереализованный момент из первого тайма при счете 1:1, после чего «Динамо» сумело довести дело до разгрома. Под руководством испанского специалиста «Спартак» пропускал как минимум два мяча в каждой из четырех проведенных игр: в чемпионате страны команда победила «Сочи» (3:2) и тольяттинский «Акрон» (4:3), а также уступила «Зениту» (0:2). Есть основания полагать, что и сегодня матч с участием красно-белых получится результативным. Подопечные Ролана Гусева на весеннем отрезке одержали победы во всех четырех играх: в чемпионате России они одолели самарские «Крылья Советов» (4:0), ЦСКА (4:1) и «Ростов» (1:0).