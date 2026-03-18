Российских сурдлимпийцев до 18 лет допустили к турнирам с флагом и гимном

Сурдлимпийцев из России и Белоруссии в возрасте до 18 лет допустили до международных стартов под флагом и с гимном стран. Решение принял исполком Международного комитета спорта глухих (ICSD). Об этом сообщает пресс-служба Сурдлимпийского комитета России.