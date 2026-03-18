Терапевт Волгина: боли в желудке после еды могут сигнализировать о микроинфаркте

Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина рассказала, какие заболевания могут скрываться за болями в желудке после приема пищи. Дискомфорт указывает не только на проблемы с желудочно-кишечным трактом, но и на другие серьезные патологии, включая пневмонию и инфаркт миокарда.
Боли в верхней части живота могут возникать вследствие воспаления легких или сердечного приступа. Поэтому важно незамедлительно обратиться к врачу, особенно если боль появилась резко и усиливается.
Кроме того, Волгина перечислила распространенные причины болей в желудке, среди которых гастрит, язва, панкреатит и онкологические заболевания. Она рекомендовала внимательно следить за сопутствующими симптомами, такими как изжога, отрыжка, тошнота, расстройства пищеварения и потеря веса, пишет Газета.ru.
Специалист предупредила, что самолечение опасно и неэффективно. Назначением обследований и терапией должен заниматься исключительно квалифицированный специалист, поскольку каждый случай индивидуален и требует особого подхода. Применение народных методов, советов друзей или родственников может нанести серьезный ущерб здоровью пациента.
Врач так же назвала заблуждением принимать пищевую соду при изжоге. Это способно усилить воспалительные процессы в желудке, привести к развитию язвы и даже спровоцировать развитие рака.
