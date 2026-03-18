Лихачев рассказал об ударе по АЭС «Бушер», идет эвакуации сотрудников

На АЭС «Бушер» продолжается подготовка к третьей эвакуации персонала.

Источник: Комсомольская правда

Удар по территории, прилегающей к метрологической службе на промплощадке АЭС «Бушер», был нанесен рядом с действующим энергоблоком. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Был нанесен удар по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенному на промплощадке АЭС “Бушер” в непосредственной близости от действующего энергоблока. Радиационная обстановка на площадке в норме», — отметил глава «Росатома».

Лихачев уточнил, что после удара пострадавших среди сотрудников «Росатома» нет. На данный момент около 480 российских граждан остаются на АЭС «Бушер». Идут приготовления третьей эвакуации персонала.

Ранее KP.RU сообщал, что ситуация на АЭС «Бушер» остается сложной и напряженной. Алексей Лихачев уточнил, что взрывной волной в некоторых частях станции выбило стекла, а также произошло запыление, в том числе на жилых территориях.

