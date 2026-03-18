Британского жениха увезли со свадьбы в больницу с приступом аппендицита

По данным издания, мужчину экстренно госпитализировали с острым приступом аппендицита. Инцидент произошел сразу после первых тостов. Жених почувствовал резкую боль в боку, но решил не беспокоить невесту и под благовидным предлогом покинул зал. Когда он долго не возвращался, подружка невесты отправилась на поиски и обнаружила Келли на лестнице съежившимся от боли. Обезболивающие не помогли, и пришлось вызвать скорую помощь.