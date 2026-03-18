Британского жениха увезли со свадьбы в больницу с приступом аппендицита

В Великобритании 31-летний Джеймс Келли отлучился в туалет прямо во время свадебного торжества и бесследно исчез. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщило Manchester Evening News.
По данным издания, мужчину экстренно госпитализировали с острым приступом аппендицита. Инцидент произошел сразу после первых тостов. Жених почувствовал резкую боль в боку, но решил не беспокоить невесту и под благовидным предлогом покинул зал. Когда он долго не возвращался, подружка невесты отправилась на поиски и обнаружила Келли на лестнице съежившимся от боли. Обезболивающие не помогли, и пришлось вызвать скорую помощь.
Жениха увезли в больницу прямо в свадебном костюме, а его новоиспеченная жена Клэр отправилась следом, не снимая платья. Врачи диагностировали аппендицит, подтвердившийся после компьютерной томографии. Операцию провели через два дня, а в общей сложности мужчина провел в больнице пять дней.
— В болезни и здравии — это испытание пришло сразу же, — с иронией прокомментировал свадебную клятву жених.
Сейчас пара надеется организовать повторное торжество: многие поставщики, узнав о нелепом стечении обстоятельств, согласились помочь бесплатно или предложили скидку, говорится в сообщении.
Аппендицит — острое воспаление червеобразного отростка (аппендикса), которое требует экстренного хирургического вмешательства. Это опасное состояние, которое может окончиться распространением инфекции на брюшную полость. Можно ли предотвратить аппендицит и как не спутать его с каким-то другим диагнозом, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, кардиолога, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина.