С 23 марта курс доллара достигнет пика. Сколько будет стоить рубль на следующей неделе

Рубль давно не был в такой неопределённости сразу по нескольким фронтам одновременно. Первое: Минфин в марте вообще не выходит на валютный рынок — приостановлены и покупки, и продажи в рамках бюджетного правила. Второе: сама пауза — следствие грядущего пересмотра цены отсечения нефти вниз с нынешних 59 долларов за баррель, предположительно, до 45−55 долларов. Новое правило означает, что при низких ценах на нефть государство будет тратить меньше резервов на поддержку курса, а при высоких — активнее копить валюту в ФНБ. В любом случае привычной рублёвой «подушки» от Минфина на рынке больше нет, и это уже отыгрывается в котировках: доллар на 17 марта — 81,05 рубля, юань — 11,74. Об этом рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.