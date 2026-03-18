В МВД назвали срок регистрации автомобиля после покупки

РИА Новости: новую машину нужно поставить на учет в течение 10 дней.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владелец автомобиля в течение 10 дней после приобретения обязан обратиться с заявлением в подразделение Госавтоинспекции для постановки машины на учет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.

«Согласно статье 8 федерального закона № 283-ФЗ, владелец автомобиля обязан обратиться с заявлением в регистрационное подразделение Госавтоинспекции для постановки транспортного средства на учет в течение 10 дней», — сказали в пресс-службе.

Как добавили правоохранители, срок постановки автомобиля на учет отсчитывается со дня приобретения владельцем прав на машину.