В МВД назвали срок регистрации автомобиля после покупки

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владелец автомобиля в течение 10 дней после приобретения обязан обратиться с заявлением в подразделение Госавтоинспекции для постановки машины на учет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
«Согласно статье 8 федерального закона № 283-ФЗ, владелец автомобиля обязан обратиться с заявлением в регистрационное подразделение Госавтоинспекции для постановки транспортного средства на учет в течение 10 дней», — сказали в пресс-службе.
Как добавили правоохранители, срок постановки автомобиля на учет отсчитывается со дня приобретения владельцем прав на машину.