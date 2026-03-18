Президент Ирана Пезешкиан пообещал суровую месть за гибель Лариджани

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прокомментировал гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани, он заявил, что «террористы» ответят за свои действия.
Пезешкиан уточнил, что речь идёт о суровой мести.
«Безусловно, суровая месть ждёт преступных террористов, запятнавших в ходе террористической агрессии свои руки кровью угнетённых, но храбрых и стойких мучеников святой земли Ирана», — сказал он, слова Пезешкиана распространила его пресс-служба.
Кроме того, президент Ирана выразил соболезнования в связи с гибелью Лариджани.
Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
Накануне министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что секретарь Лариджани был убит. По данным CNN, Лариджани являлся одной из целей израильских ракетных ударов вечером 16 марта. По словам Каца, Лариджани погиб в ходе удара по иранской столице.
Иранская сторона подтвердила гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани.