Названа причина смерти заслуженного артиста России Дмитрия Твердохлебова

Ранее Московский театр оперетты сообщил о смерти заслуженного артиста России Дмитрия Твердохлебова. Ему было 74 года. Твердохлебов начал карьеру ещё во время учёбы в ГИТИСе и быстро привлёк внимание зрителей. Дебют оказался успешным: в первый год он исполнил роли Лобио в постановке «Не бей девчонок» и Дон Жуана в оперетте «Песня для тебя». Эти работы стали началом насыщенной сценической карьеры. Среди известных работ — роли в «Летучей мыши», «Моей прекрасной леди» и «Принцессе цирка».