Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заседание Синода грузинской Церкви в связи со смертью Илии II состоится 18 марта

После заседания тело Католикоса-Патриарха всея Грузии перевезут из патриархии в собор Святой Троицы для панихиды.

ТБИЛИСИ, 18 марта. /ТАСС/. Заседание Синода грузинской православной Церкви, связанное со смертью Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, состоится 18 марта. Об этом заявила патриархия Грузии.

«18 марта в 14:00 (13:00 мск — прим. ТАСС) состоится заседание священного Синода грузинской православной Церкви, по итогам которого будут объявлены другие дополнительные детали о похоронах Святейшего и Блаженнейшего», — говорится в заявлении.

Как отмечается в тексте, после заседания тело патриарха будет перевезено из патриархии в собор Святой Троицы для панихиды.