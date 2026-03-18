Заседание Синода грузинской Церкви в связи со смертью Илии II состоится 18 марта

ТБИЛИСИ, 18 марта. /ТАСС/. Заседание Синода грузинской православной Церкви, связанное со смертью Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, состоится 18 марта. Об этом заявила патриархия Грузии.
«18 марта в 14:00 (13:00 мск — прим. ТАСС) состоится заседание священного Синода грузинской православной Церкви, по итогам которого будут объявлены другие дополнительные детали о похоронах Святейшего и Блаженнейшего», — говорится в заявлении.
Как отмечается в тексте, после заседания тело патриарха будет перевезено из патриархии в собор Святой Троицы для панихиды.