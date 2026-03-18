Футболисты «Реала» вышли в четвертьфинал ЛЧ, пройдя «Манчестер Сити»

Первый матч завершился победой «Реала» со счетом 3:0. Мадридская команда в четвертьфинале сыграет с победителем противостояния между германской «Баварией» и итальянской «Аталантой». В первом матче команда из Мюнхена одержала победу со счетом 6:1, ответная встреча пройдет 18 марта.