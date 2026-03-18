Футболисты «Реала» вышли в четвертьфинал ЛЧ, пройдя «Манчестер Сити»

Испанская команда победила в обеих встречах.

ЛОНДОН, 18 марта. /ТАСС/. Испанский «Реал» на выезде победил английский «Манчестер Сити» со счетом 2:1 в ответном матче ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира.

Мячи в составе «Реала» забил Винисиус (22-я и 90+3-я минуты). У «Манчестер Сити» отличился Эрлинг Холанд (41). На 20-й минуте с поля за лишение явной возможности забить гол был удален игрок хозяев Бернарду Силва.

Первый матч завершился победой «Реала» со счетом 3:0. Мадридская команда в четвертьфинале сыграет с победителем противостояния между германской «Баварией» и итальянской «Аталантой». В первом матче команда из Мюнхена одержала победу со счетом 6:1, ответная встреча пройдет 18 марта.

В другом матче английский «Арсенал» со счетом 2:0 обыграл германский «Байер». В первом матче команды сыграли вничью (1:1). «Арсенал» в четвертьфинале встретится с португальским «Спортингом».

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 7 или 8 апреля, ответные — 14 или 15 апреля.