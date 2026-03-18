Синдром запертого горожанина: Life.ru узнал о скрытых дефицитах и пошаговом плане анализов

Если у вас уже есть диагностированные хронические болезни (например, гастрит, заболевания кишечника и т.д.), не допускайте их обострения. Воспалительный процесс в организме (будь то кишечник или очаг инфекции) перетягивает ресурсы иммунной системы на себя. Организм тратит силы на борьбу с внутренней проблемой, и у него не остается ресурсов на защиту от сезонных вирусов.