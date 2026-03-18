Сенегал наказан техническим поражением в финале Кубка африканских наций

Сенегальская сборная по футболу понесла наказание в виде технического поражения в финальном поединке Кубка африканских наций 2026 года против команды Марокко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Африканской конфедерации футбола (CAF).
Апелляционный совет CAF вынес решение о присуждении поражения Сенегалу со счетом 0:3 в финальном матче Кубка африканских наций 2025 года, ссылаясь на статью 84 регламента турнира. Инцидент, ставший причиной такого решения, произошел в добавленное ко второму тайму время.
После просмотра видеоповтора был отменен гол, забитый сенегальскими футболистами. В результате, судья назначил пенальти в ворота Сенегала. Главный тренер команды Пап Тьяв, не согласный с этим решением, увел своих игроков с поля. Спустя пятнадцать минут сенегальцы вернулись на поле, и вратарь Эдуар Менди успешно отразил удар с 11-метровой отметки, выполненный Браимом Диасом. Основное время матча завершилось нулевой ничьей, а в дополнительное время единственный гол забил сенегальский игрок Пап Гейе.
Техническое поражение Сенегала подчеркивает важность соблюдения регламентов и правил в спорте. Инцидент с удалением команды с поля вызвал широкий резонанс и обсуждение среди болельщиков и экспертов, став очередным напоминанием о непредсказуемости футбольных матчей и их последствиях.