Сенегал наказан техническим поражением в финале Кубка африканских наций

После просмотра видеоповтора был отменен гол, забитый сенегальскими футболистами. В результате, судья назначил пенальти в ворота Сенегала. Главный тренер команды Пап Тьяв, не согласный с этим решением, увел своих игроков с поля. Спустя пятнадцать минут сенегальцы вернулись на поле, и вратарь Эдуар Менди успешно отразил удар с 11-метровой отметки, выполненный Браимом Диасом. Основное время матча завершилось нулевой ничьей, а в дополнительное время единственный гол забил сенегальский игрок Пап Гейе.