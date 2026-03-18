Власти Ирана подтвердили гибель секретаря Совбеза республики Али Лариджани

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб в результате удара США и Израиля. Об этом во вторник, 17 марта, сообщил его офис в Telegram-канале.

— Я, раб Божий, воссоединился с Богом, — говорится в опубликованном заявлении.

В сообщении также подчеркивается, что политик принял «мученическую смерть».

17 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о ликвидации секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в результате авиаудара израильских Военно-воздушных сил.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) во вторник, 17 марта, подтвердил гибель руководителя военизированного ополчения «Басидж» генерал-майора Голамрезы Солеймани.

В тот же день организация по атомной энергии Ирана зафиксировала попадание одного снаряда противника по территории атомной электростанции «Бушер». Представители ведомства уточнили, что в результате атаки нет жертв и материального ущерба.

Новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи удалось избежать гибели при ракетном обстреле США 28 февраля благодаря тому, что незадолго до удара он вышел в сад.

