Власти Ирана подтвердили гибель секретаря Совбеза республики Али Лариджани

— Я, раб Божий, воссоединился с Богом, — говорится в опубликованном заявлении.
В сообщении также подчеркивается, что политик принял «мученическую смерть».
17 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о ликвидации секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в результате авиаудара израильских Военно-воздушных сил.
Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) во вторник, 17 марта, подтвердил гибель руководителя военизированного ополчения «Басидж» генерал-майора Голамрезы Солеймани.
В тот же день организация по атомной энергии Ирана зафиксировала попадание одного снаряда противника по территории атомной электростанции «Бушер». Представители ведомства уточнили, что в результате атаки нет жертв и материального ущерба.
Новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи удалось избежать гибели при ракетном обстреле США 28 февраля благодаря тому, что незадолго до удара он вышел в сад.