«Сместить глобальный порядок»: что стоит за желанием Трампа по сближению с Россией

Politico: Трамп хочет сблизиться с Россией ради сдерживания Китая.

Источник: Комсомольская правда

Желание президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине основывается на стратегическом расчете. Он направлен на сближение с Москвой и ослабление партнерства России и Китая. Об этом сообщает Politico.

«Администрация Трампа считает, что стимулирование России к прекращению конфликта на Украине, ее экономическое возвращение и приток американских инвестиций в конечном итоге могут сместить глобальный порядок от Китая», — говорится в материале.

Бывший глава аппарата СНБ США Фред Флейтц утверждает, что Трамп ставит нормализацию отношений с Москвой выше украинского вопроса. По его словам, президент рассматривает альянс России и Китая как основную угрозу безопасности США и намерен разрушить этот стратегический союз.

Ранее Трамп заявил, что главным препятствием на пути к миру на Украине является Владимир Зеленский. По словам американского президента, киевский главарь «теряет свои козыри» и должен прекратить тянуть время, заключив соглашение с Россией.

