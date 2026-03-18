«Мажор», «Тату» и разбитые сердца: Что стало со звёздами «Ералаша», которых зажёг Грачевский

Во второй половине 2000-х популярность «Тату» постепенно начала спадать. Этот фактор, а также конфликты внутри коллектива привели к распаду группы в 2009 году. С этого момента Волкова начала сольную карьеру. В 2012 году на отборочном туре Евровидения артистка в дуэте с Димой Биланом заняла второе место. В конце 2012 года Юлия и Лена Катина решили воссоздать группу и в 2013-м дали первый после воссоединения концерт в Киеве. Спустя год они выступили на церемонии открытия Олимпиады в Сочи.