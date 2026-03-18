Fars: Лариджани погиб вместе с сыном при авиаударе США и Израиля

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани погиб в результате авиаудара Соединённых Штатов и Израиля, сообщает агентство Fars.
По его данным, также погибли сын Лариджани, один из заместителей и телохранители. Истребители нанесли удар по квартире дочери Лариджани.
«Лариджани погиб и попал под удар истребителей США и Израиля в квартире своей дочери в районе Пардис вместе с сыном, одним из заместителей и несколькими телохранителями», — говорится в сообщении.
Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Лариджани был убит. По его словам, он погиб в ходе удара по иранской столице.
По данным CNN, Лариджани являлся одной из целей израильских ракетных ударов вечером 16 марта.
Иранская сторона подтвердила гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности, президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть за гибель Лариджани.