Джек Хьюз хочет получить шайбу, которой он забил победный гол в финале Олимпиады

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Нападающий сборной США и «Нью-Джерси» Джек Хьюз хочет, чтобы Зал хоккейной славы подарил ему шайбу, которую он забросил в ворота канадцев в овертайме финального матча олимпийского турнира. Об том Хьюз рассказал телеканалу ESPN.
Встреча завершилась победой сборной США со счетом 2:1 в овертайме.
«Я пытаюсь ее заполучить. По-моему, это полная чушь, что она находится в Зале хоккейной славы. Зачем им эта шайба?» — сказал Хьюз.
Хьюзу 24 года. Он был выбран «Нью-Джерси» под первым номером на драфте 2019 года.
Сборная США по хоккею выиграла Олимпиаду впервые с 1980 года.
Узнать больше по теме
