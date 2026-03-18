Пхукет может стать побратимом Владивостока в этом году

Как сообщает администрация провинции Пхукет, проект документа направлен на долгосрочный обмен в экономической, туристической, культурной и деловой сферах. В феврале российская сторона направила тайским коллегам необходимый пакет документов, и сейчас идея получила принципиальную поддержку. Вице-мэр Владивостока Дарья Стегний отметила, что провинция давно стала дружественной для города, их связывают прямые авиарейсы, культурные и гуманитарные проекты. Формализация отношений, по ее словам, откроет путь для новых совместных инициатив.