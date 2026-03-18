Пхукет может стать побратимом Владивостока в этом году

У Владивостока появится новый партнер в Юго-Восточной Азии. Знаменитый таиландский остров Пхукет может официально стать побратимом приморской столицы уже в этом году. Стороны обсуждают подписание меморандума о взаимопонимании, который закрепит давние дружеские связи. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Как сообщает администрация провинции Пхукет, проект документа направлен на долгосрочный обмен в экономической, туристической, культурной и деловой сферах. В феврале российская сторона направила тайским коллегам необходимый пакет документов, и сейчас идея получила принципиальную поддержку. Вице-мэр Владивостока Дарья Стегний отметила, что провинция давно стала дружественной для города, их связывают прямые авиарейсы, культурные и гуманитарные проекты. Формализация отношений, по ее словам, откроет путь для новых совместных инициатив.
Переговоры вышли на высокий уровень еще в начале года. В администрации Пхукета прошла встреча с участием губернатора провинции Нирата Пхонгситтхавона, генконсула России Егора Иванова и общественных советников мэра Владивостока. Глава острова не только поддержал идею побратимства, но и выразил желание лично приехать в Приморье, чтобы оценить его туристический потенциал.
Интерес тайской стороны подогрела фотовыставка о Владивостоке, которая прошла на Пхукете в ноябре 2025 года. Экспозицию посетили больше тысячи местных жителей и гостей курорта.
В случае успеха переговоров Пхукет станет 18-м побратимом Владивостока. Сейчас в списке партнеров — 17 городов и округов из США, Японии, Южной Кореи, Китая, Вьетнама, Малайзии, Эквадора и других стран.